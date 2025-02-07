Перестройка началась? Кого из ветеранов отцепит новый тренер сборной Казахстана

Новый тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев довольно категорично высказался о требованиях по отношению к возрастным игрокам. Корреспондент Vesti.kz предполагает, кто может выпасть из списка кандидатов после прихода нового наставника.

Алиев всегда подмечал современные тенденции и уделял внимание физическим кондициям, состоянию футболиста, его выносливости. Именно об этом он заговорил, когда возник вопрос относительно ветеранов сборной.

"2000 метров пробегает сборная Северной Македонии за игру. Если вы не можете пробежать это, то у вас бензин закончится. Будь это опытный Мужиков или молодой, но ленивый Калмырза. Вы должны выполнять модельные характеристики, это касается и физики. У нас будет тесный контакт с тренерами клубов по физподготовке, чтобы они были готовы пробегать такой километраж, чтобы мы понимали, что они готовы".

Надо отметить, что эти требования относятся ко всем, и не зря Алиев вскользь упомянул даже относительно молодого игрока - Мейрамбека Калмырзу, который без мяча выполняет недостаточную работу.

В контексте этих требований, плюс заявленной идеи Алиева по омоложению состава, вероятность отказа от некоторых опытных футболистов велика.

В частности, из полевых игроков могут отказаться от целого ряда защитников. В их числе представители "Астаны" Марат Быстров и Александр Марочкин. На позиции Быстрова новый тренер сборной хотел бы видеть более эффективного игрока с точки зрения созидания (если рассматривать Марата именно как правого латераля). Что касается Марочкина, то Алиев дал понять, что намерен сделать ставку на молодого центрбека "Елимая" Адильбека Жумаханова.

Еще при Станиславе Черчесове наметился отказ от защитника "Ордабасы" Сергея Малого. Вероятно, ничего не изменится в отношении натурализованного украинца и при Алиеве. Судя по всему, новый тренерский штаб рассмотрит в оборонительную обойму Улара Жаксыбаева и молодого Дамира Касабулата.

Из других возрастных футболистов, минимальные шансы на вызов у центральных полузащитников Аслана Дарабаева и Исламбека Куата. Аслан довольно неплохо вернулся в сборную при Черчесове (учитывая его длительный простой), но динамики в его игре не достает, в последние годы хавбек больше полагается на свой опыт и чтение ситуации, для Алиева это скорее всего недостаточно.

Что касается Куата, то опорник до сих пор без клуба и очевидно, что в такой ситуации рассматривать Исламбека даже как кандидата не будут.

Если произойдут именно такие изменения в сборной, их нельзя будет назвать радикальными или нелогичными. О трансформации состава и омоложении начал говорить еще Магомед Адиев, позже Черчесов предпринял некоторые шаги и Алиев может завершить этот процесс, закрепив в обойме новую плеяду футболистов.

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