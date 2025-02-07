Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
7 февраля 17:57
 

Футболиста сборной Казахстана сравнили с Мбаппе

  Комментарии

Поделиться
Футболиста сборной Казахстана сравнили с Мбаппе ©ФК "Реал" Мадрид

Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев поделился впечатлениями о своем подопечном - игроке сборной Казахстана Максиме Самородове, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев поделился впечатлениями о своем подопечном - игроке сборной Казахстана Максиме Самородове, передают Vesti.kz.

Рулевой российской команды назвал экс-футболиста "Актобе" хорошим, быстрым, креативным игроком и даже сравнил его с чемпионом мира в составе сборной Франции Килианом Мбаппе, выступающим за мадридский "Реал".

"Максим очень хороший, быстрый, креативный футболист. Буквально месяц назад я почувствовал, что он идею (тактическую) принял. Да, шероховатостей хватает, но и у Мбаппе хватает шероховатостей. 

Он три гола забил в трех матчах, в том числе в Кубке (России) и два в чемпионате. Очень важные мячи. Прогрессирует парень. Я думаю, что он будущее и "Ахмата", и будущее сборной Казахстана", - сказал Ташуев в интервью "Футбол Жолы".

Напомним, что 22-летний Самородов перешел в "Ахмат" в августе 2024 года из стана пятикратного чемпиона Казахстана - "Актобе".

Ранее стали известны подробности травмы Самородова перед играми отбора на ЧМ-2026. Он получил повреждение после того, как помог победить "Арсенал".

Самородов забил гол и помог разгромить европейский клуб

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Самородов Максим Россия Казахстан Сборная РК по футболу Актобе ФК КПЛ Ахмат ФК Премьер-лига России

Реклама

Живи спортом!