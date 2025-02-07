Футболиста сборной Казахстана сравнили с Мбаппе

Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев поделился впечатлениями о своем подопечном - игроке сборной Казахстана Максиме Самородове, передают Vesti.kz.

Рулевой российской команды назвал экс-футболиста "Актобе" хорошим, быстрым, креативным игроком и даже сравнил его с чемпионом мира в составе сборной Франции Килианом Мбаппе, выступающим за мадридский "Реал".

"Максим очень хороший, быстрый, креативный футболист. Буквально месяц назад я почувствовал, что он идею (тактическую) принял. Да, шероховатостей хватает, но и у Мбаппе хватает шероховатостей. Он три гола забил в трех матчах, в том числе в Кубке (России) и два в чемпионате. Очень важные мячи. Прогрессирует парень. Я думаю, что он будущее и "Ахмата", и будущее сборной Казахстана", - сказал Ташуев в интервью "Футбол Жолы".

Напомним, что 22-летний Самородов перешел в "Ахмат" в августе 2024 года из стана пятикратного чемпиона Казахстана - "Актобе".

Ранее стали известны подробности травмы Самородова перед играми отбора на ЧМ-2026. Он получил повреждение после того, как помог победить "Арсенал".

Самородов забил гол и помог разгромить европейский клуб