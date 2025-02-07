"Барселона" и "Арсенал" бросили вызов "МЮ" за нового Роналду

Шведский нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш продолжает привлекать внимание крупных европейских клубов. Как сообщает Fichajes, "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Арсенал" следят за его игрой, и теперь, после того как португальский клуб снизил цену на игрока до 60 миллионов евро, ситуация становится еще более интересной, передают Vesti.kz.

Особое преимущество в возможной сделке имеет "Манчестер Юнайтед", который тренирует Рубен Аморим, с ним Дьекереш успешно работал в Португалии.

В "Арсенале" шведа рассматривают как идеального нападающего для своей атаки в схеме Микеля Артеты, а в "Барселоне" он видится возможным сменщиком Роберта Левандовски, чей контракт с клубом близится к завершению.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел 33 матча, забив 34 гола и отдав 7 результативных передач. Эти впечатляющие цифры сделали его одним из самых востребованных нападающих Европы. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 75 миллионов евро.

В "Манчестер Юнайтед" считают, что Дьекереш сможет укрепить атакующие позиции, которые, как показал сезон, оставляют желать лучшего.

"Арсенал" не намерен уступать в борьбе за форварда, и Микель Артета настоял на его подписании. Артета считает, что нападающий, подобный Дьекерешу, является необходимым элементом для конкурентоспособности в премьер-лиге и Лиге чемпионов.

"Канониры" тщательно рассматривают все возможные варианты для усиления своей атаки, и швед представляет собой достойного кандидата.

"Барселона" также проявляет интерес, рассматривая Дьекереша как потенциального наследника Левандовски. В связи с тем, что польский нападающий приближается к завершению карьеры в клубе, "сине-гранатовые" заинтересованы в долгосрочной замене.

Однако финансовая ситуация клуба может осложнить сделку, поскольку конкуренты более сильны в этом плане.

С понижением цены на игрока, вопрос касательно будущего Дьекереша станет одним из интересных на летнем трансферном рынке.

Напомним, что именно из лиссабонского "Спортинга" в 2003 году в "Манчестер Юнайтед" перешел Криштиану Роналду, тогда 18-летний португалец впечатлил Алекса Фергюсона в товарищеском матче между "Спортингом" и "МЮ", после чего англичане заплатили за него около 19 миллионов евро.

Впоследствии Роналду стал легендой "Юнайтед", выиграл свой первый "Золотой мяч" и помог клубу завоевать множество титулов, включая Лигу чемпионов-2008. Теперь "красные дьяволы" могут повторить этот путь, нацелившись на шведского форварда.