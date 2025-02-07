"Барселона" и "Арсенал" бросили вызов "МЮ" за нового Роналду
Шведский нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш продолжает привлекать внимание крупных европейских клубов. Как сообщает Fichajes, "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Арсенал" следят за его игрой, и теперь, после того как португальский клуб снизил цену на игрока до 60 миллионов евро, ситуация становится еще более интересной, передают Vesti.kz.
Шведский нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш продолжает привлекать внимание крупных европейских клубов. Как сообщает Fichajes, "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Арсенал" следят за его игрой, и теперь, после того как португальский клуб снизил цену на игрока до 60 миллионов евро, ситуация становится еще более интересной, передают Vesti.kz.
Особое преимущество в возможной сделке имеет "Манчестер Юнайтед", который тренирует Рубен Аморим, с ним Дьекереш успешно работал в Португалии.
В "Арсенале" шведа рассматривают как идеального нападающего для своей атаки в схеме Микеля Артеты, а в "Барселоне" он видится возможным сменщиком Роберта Левандовски, чей контракт с клубом близится к завершению.
В текущем сезоне 25-летний форвард провел 33 матча, забив 34 гола и отдав 7 результативных передач. Эти впечатляющие цифры сделали его одним из самых востребованных нападающих Европы. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 75 миллионов евро.
В "Манчестер Юнайтед" считают, что Дьекереш сможет укрепить атакующие позиции, которые, как показал сезон, оставляют желать лучшего.
"Арсенал" не намерен уступать в борьбе за форварда, и Микель Артета настоял на его подписании. Артета считает, что нападающий, подобный Дьекерешу, является необходимым элементом для конкурентоспособности в премьер-лиге и Лиге чемпионов.
"Канониры" тщательно рассматривают все возможные варианты для усиления своей атаки, и швед представляет собой достойного кандидата.
"Барселона" также проявляет интерес, рассматривая Дьекереша как потенциального наследника Левандовски. В связи с тем, что польский нападающий приближается к завершению карьеры в клубе, "сине-гранатовые" заинтересованы в долгосрочной замене.
Однако финансовая ситуация клуба может осложнить сделку, поскольку конкуренты более сильны в этом плане.
С понижением цены на игрока, вопрос касательно будущего Дьекереша станет одним из интересных на летнем трансферном рынке.
Напомним, что именно из лиссабонского "Спортинга" в 2003 году в "Манчестер Юнайтед" перешел Криштиану Роналду, тогда 18-летний португалец впечатлил Алекса Фергюсона в товарищеском матче между "Спортингом" и "МЮ", после чего англичане заплатили за него около 19 миллионов евро.
Впоследствии Роналду стал легендой "Юнайтед", выиграл свой первый "Золотой мяч" и помог клубу завоевать множество титулов, включая Лигу чемпионов-2008. Теперь "красные дьяволы" могут повторить этот путь, нацелившись на шведского форварда.
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