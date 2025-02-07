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КПЛ
7 февраля 19:29
 

"Елимай" подписал игрока сборной Румынии за 80 миллионов

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"Елимай" подписал игрока сборной Румынии за 80 миллионов ©ФК "Елимай"

Футбольный клуб "Елимай" подписал контракт с 27-летним бывшим игроком молодежной сборной Румынии Эдуардом Флореску, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Елимай" подписал контракт с 27-летним бывшим игроком молодежной сборной Румынии Эдуардом Флореску, передают Vesti.kz.

Полузащитник, дебютировавший на профессиональном уровне в 2013 году, сыграл около 250 официальных матчей и забил 31 гол.

Представлял сборную Румынии на Олимпийских играх-2020.

На родине играл за "Ботошани", "Вииторул"  и "Миовени".

По информации Transfermarkt, "Елимай" заплатил "Ботошани" за его переход 150 тысяч евро (около 80 миллионов тенге).


Ранее сообщалось, что семейчане также за 80 миллионов купили еще одного новичка.

Между тем "Елимай" объявил о контракте с экс-футболистом сборной России. Кроме того к казахстанскому клубу присоединился бразильский защитник Энцо Мендеш. И до конца сезона был арендован Егор Ткаченко у "Кайрата".

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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