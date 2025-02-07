Рэшфорд спровоцировал "конфликт" в "Барселоне"

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд мог перейти в "Барселону" в зимнее трансферное окно, но в итоге был арендован "Астон Виллой" до конца сезона, передают Vesti.kz.

Как информирует El Nacional, Рэшфорд был наиболее подходящим вариантом для "Барселоны", поскольку он мог приехать на очень выгодных условиях, на правах аренды до конца сезона за три миллиона евро. Однако все осложнилось после того, как не удалось продать Ансу Фати, вследствие чего каталонцы не смогли найти свободные деньги на зарплату Рэшфорда.

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В "Барселоне" не решились полностью исключать эту сделку и оставались на связи с игроком сборной Англии практически до последнего дня, однако некоторые звезды каталонский команды высказались против подписания 27-летнего нападающего. Потому что они посчитали, что британец может принести гораздо больше проблем, чем качество, учитывая конфликт Рэшфорда с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Рубеном Аморимом.

А такие футболисты, как Гави, Фермин Лопес и Педри, хотели защитить Феррана Торреса, которому явно было суждено стать главной жертвой Рэшфорда и в системе главного тренера "сине-грантовых" Ханса-Дитера Флика. У этих ребят сложились фантастические отношения с Ферраном, и они считают, что Торрес всегда выходил на поле и показывал, что может быть очень ценным игроком и важной частью ротации состава.

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В свое время на юного Рэшфорда претендовали два манчестерских клуба. Однако в 2005 году, в возрасте семи лет, он сделал выбор в пользу академии "Юнайтед". На это повлияло несколько факторов: главным тренером академии в тот период был Рене Меленстен, который уделял особое внимание индивидуальному развитию игроков и работе с мячом, а не только командным взаимодействиям. Такой подход полностью соответствовал футбольному стилю Рэшфорда. Кроме того, с детства Маркус поддерживал именно "красных дьяволов".

