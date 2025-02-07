Новичок КПЛ усилился натурализованным вратарем сборной Казахстана

Вратарь Дмитрий Непогодов перешел в "Улытау" из Жезказгана, который в новом сезоне дебютирует в казахстанской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

Непогодов - воспитанник украинского футбола. За свою карьеру выступал на родине за команды "Металлург", "Ворскла", "Черноморец", а также армянский "Бананц".

В КПЛ защищал цвета "Тобола", "Ордабасы" и "Астаны".

В 2018 году принял гражданство Казахстана и провел 13 матчей за нашу сборную.

Последние два сезона Непогодов провел в украинском клубе "Подолье".

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