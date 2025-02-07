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КПЛ
7 февраля 19:44
 

Новичок КПЛ усилился натурализованным вратарем сборной Казахстана

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Новичок КПЛ усилился натурализованным вратарем сборной Казахстана ©КФФ

Вратарь Дмитрий Непогодов перешел в "Улытау" из Жезказгана, который в новом сезоне дебютирует в казахстанской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

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Вратарь Дмитрий Непогодов перешел в "Улытау" из Жезказгана, который в новом сезоне дебютирует в казахстанской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

Непогодов - воспитанник украинского футбола. За свою карьеру выступал на родине за команды "Металлург", "Ворскла", "Черноморец", а также армянский "Бананц".

В КПЛ защищал цвета "Тобола", "Ордабасы" и "Астаны".

В 2018 году принял гражданство Казахстана и провел 13 матчей за нашу сборную.

Последние два сезона Непогодов провел в украинском клубе "Подолье".


Что касается других новостей межсезонья в КПЛ, то "Елимай" оформил второй трансфер за 80 миллионов.

"Актобе" объявил о контракте с необычным футболистом.

Кандидат в сборную Казахстана нашел новый клуб.

За переходами футболистов можно следить по этой ссылке.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Улытау ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбол Футбольные трансферы Сборная РК по футболу

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