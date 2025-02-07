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КПЛ
7 февраля 17:42
 

"Актобе" объявил о контракте с необычным футболистом

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"Актобе" объявил о контракте с необычным футболистом ©ФК "Актобе"

Казахстанский защитник Саят Жумагали вернулся в футбольный клуб "Актобе". При этом "красно-белые" не разглашают детали соглашения, передают Vesti.kz.

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Казахстанский защитник Саят Жумагали вернулся в футбольный клуб "Актобе". При этом "красно-белые" не разглашают детали соглашения, передают Vesti.kz.

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Жумагали - воспитанник "Актобе" и спустя шесть лет снова оказался в рядах "красно-белых", за которых выступал с 2014 по 2019 год. Свой единственный гол за первую команду забил в матче против "Астаны".

Кроме того он играл за "Экибастуз", "Кыран", "Женис" и "Улытай".

Интересно, что Жумагали на данный момент не имеет текущей трансферной стоимости на портале Transfermarkt, хотя ранее оценивался в 300 тысяч евро.


Напомним, что ранее сорвался трансфер румынского форварда в "Актобе".

Между тем к "красно-белым" присоединились Еркебулан Сейдахмет и еще один бывший игрок "Кайрата".

Также в тренерском штабе клуба появился новый специалист.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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