"Актобе" объявил о контракте с необычным футболистом

Казахстанский защитник Саят Жумагали вернулся в футбольный клуб "Актобе". При этом "красно-белые" не разглашают детали соглашения, передают Vesti.kz.

Жумагали - воспитанник "Актобе" и спустя шесть лет снова оказался в рядах "красно-белых", за которых выступал с 2014 по 2019 год. Свой единственный гол за первую команду забил в матче против "Астаны".

Кроме того он играл за "Экибастуз", "Кыран", "Женис" и "Улытай".

Интересно, что Жумагали на данный момент не имеет текущей трансферной стоимости на портале Transfermarkt, хотя ранее оценивался в 300 тысяч евро.

Напомним, что ранее сорвался трансфер румынского форварда в "Актобе".

Между тем к "красно-белым" присоединились Еркебулан Сейдахмет и еще один бывший игрок "Кайрата".

Также в тренерском штабе клуба появился новый специалист.