"Ордабасы" представил новичка за 22 миллиона

Футбольный клуб "Ордабасы" объявил о контракте с ганским полузащитником Рашидом Абубакаром, передают Vesti.kz.

Детали контракта не разглашаются, хотя, по данным Ttransfermarkt, шымкентцы заплатили за его трансфер молдавскому "Спартанию" 40 тысяч евро (около 22 миллионов тенге).

В карьере Абубакара также были оманская "Бахла", ливийский "Аль-Сукур", сербская "Лозница", боснийский "Сараево", ганский "Аккра Лайонс", китайский "Хэйлунцзян".

Ранее "Ордабасы" подписал игрока за 134 миллиона, решил судьбу Бауыржана Исламхана и объявил об уходе казахстанского вратаря.

В межсезонье шымкентский клуб новым главным тренером назначил Андрея Мартина из Молдовы.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Опять 25, или почему ряд клубов КПЛ и в этот раз начнут сезон в чужих городах