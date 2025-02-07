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КПЛ
7 февраля 21:42
 

"Ордабасы" представил новичка за 22 миллиона

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"Ордабасы" представил новичка за 22 миллиона ©ФК "Ордабасы"

Футбольный клуб "Ордабасы" объявил о контракте с ганским полузащитником Рашидом Абубакаром, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Ордабасы" объявил о контракте с ганским полузащитником Рашидом Абубакаром, передают Vesti.kz.

Детали контракта не разглашаются, хотя, по данным Ttransfermarkt, шымкентцы заплатили за его трансфер молдавскому "Спартанию" 40 тысяч евро (около 22 миллионов тенге).

В карьере Абубакара также были оманская "Бахла", ливийский "Аль-Сукур", сербская "Лозница", боснийский "Сараево", ганский "Аккра Лайонс", китайский "Хэйлунцзян".


Ранее "Ордабасы" подписал игрока за 134 миллиона, решил судьбу Бауыржана Исламхана и объявил об уходе казахстанского вратаря.

В межсезонье шымкентский клуб новым главным тренером назначил Андрея Мартина из Молдовы.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Опять 25, или почему ряд клубов КПЛ и в этот раз начнут сезон в чужих городах

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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