|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Казахстан (U-18)
|
1
|
|
|
|
|44
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Актобе-М
|
22
|
1+0
|
|
1
|
|1980
|1 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Актобе
|
|
|
|
|
|2 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Актобе-М
|
8
|
|
|
|
|676
|2 (6)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|90
|3 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Актобе-М
|
14
|
2+0
|
+1/-0
|
2
|
|1260
|9 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Актобе
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Актобе-М
|
5
|
|
|
1
|
|426
|5 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|136
|Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
2
|
|270
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Актобе
|
3
|
|
|
|
|167
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2016
|Актобе-М
|
11
|
3+0
|
+3/-0
|
|
|902
|9 (14)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|
10
|
0+1
|
|
2
|
|617
|9 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Актобе
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2017
|Актобе-М
|
5
|
1+0
|
+1/-0
|
1
|
|450
|11 (16)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
18
|
1+0
|
|
4
|
|1439
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Актобе-Жас
|
4
|
1+0
|
|
|
|360
|12 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
14
|
|
|
1
|
|898
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Актобе
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Актобе-Жас
|
1
|
|
|
|
|90
|14 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Экибастуз
|
15
|
1+2
|
|
|
|1283
|6 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Экибастуз
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Кыран
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Кыран
|
12
|
|
|
3
|
|1013
|5 (14)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Женис
|
1
|
|
|
|
|90
|10 (15)