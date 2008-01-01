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Футбол

Саят Жумагали (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Женис зщ
Дата рождения
25 апреля 1995 (27 лет)
Пол
мужской
Рост, см
189
Вес, кг
74
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные игры 2012 Казахстан (U-18)

1

44
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Актобе-М

22

1+0

1

1980 1 (12)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Актобе

2 (6)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Актобе-М

8

676 2 (6)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Актобе

1

90 3 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Актобе-М

14

2+0

+1/-0

2

1260 9 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Актобе

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Актобе-М

5

1

426 5 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-21)

2

136
Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

3

2

270 4 (4)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Актобе

3

167 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Актобе

1

90
Вторая лига Казахстана 2016 Актобе-М

11

3+0

+3/-0

902 9 (14)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Актобе

10

0+1

2

617 9 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Актобе

Вторая лига Казахстана 2017 Актобе-М

5

1+0

+1/-0

1

450 11 (16)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Актобе

18

1+0

4

1439 7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Актобе

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Актобе-Жас

4

1+0

360 12 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Актобе

14

1

898 12 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Актобе

Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Актобе-Жас

1

90 14 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Экибастуз

15

1+2

1283 6 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Экибастуз

1

1+0

90
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Кыран

Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Кыран

12

3

1013 5 (14)
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Женис

1

90 10 (15)

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