Дебютант КПЛ объявил третий трансфер за день

Футбольный клуб "Улытау" из Жезказгана, дебютант КПЛ, представил еще двух новых игроков, передают Vesti.kz.

Жезказганцы подписали контракты с экс-защитником "Кайрата" Сергеем Кейлером и казахстанским полузащитником Рамазаном Абылайханом.

Кейлер представлял "Кайрат" в период 2012-2023 годов. Еще защищал цвета "Цесны", "Кызылжара", "Кайсара", "Окжетпеса", "Акжайыка" и "Елимая". В свое время вызывался в сборные Казахстана до 17 и 19 лет.

Абылайхан - воспитанник "Мактаарала". Начинал карьеру в 2019 году в составе "Академии Онтустик" во второй лиге Казахстана. В марте 2023 года на правах свободного агента подписал контракт с бишкекским "Дордоем": проведя в составе команды семь игр и забив два гола в чемпионате, он по обоюдному согласию расторг контракт с ней. Последним его клубом стал "Жетысай".

Сегодня, 7 февраля, "Улытау" также усилился натурализованным вратарем сборной Казахстана Дмитрием Непогодовым.

"Улытау" в предыдущем сезоне занял второе место в первой лиге и получил право выступать в КПЛ-2025.

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