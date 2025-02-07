Дебютант КПЛ объявил третий трансфер за день
Футбольный клуб "Улытау" из Жезказгана, дебютант КПЛ, представил еще двух новых игроков, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Улытау" из Жезказгана, дебютант КПЛ, представил еще двух новых игроков, передают Vesti.kz.
Жезказганцы подписали контракты с экс-защитником "Кайрата" Сергеем Кейлером и казахстанским полузащитником Рамазаном Абылайханом.
Кейлер представлял "Кайрат" в период 2012-2023 годов. Еще защищал цвета "Цесны", "Кызылжара", "Кайсара", "Окжетпеса", "Акжайыка" и "Елимая". В свое время вызывался в сборные Казахстана до 17 и 19 лет.
Абылайхан - воспитанник "Мактаарала". Начинал карьеру в 2019 году в составе "Академии Онтустик" во второй лиге Казахстана. В марте 2023 года на правах свободного агента подписал контракт с бишкекским "Дордоем": проведя в составе команды семь игр и забив два гола в чемпионате, он по обоюдному согласию расторг контракт с ней. Последним его клубом стал "Жетысай".
Сегодня, 7 февраля, "Улытау" также усилился натурализованным вратарем сборной Казахстана Дмитрием Непогодовым.
"Улытау" в предыдущем сезоне занял второе место в первой лиге и получил право выступать в КПЛ-2025.
За переходами футболистов можно следить по этой ссылке.
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