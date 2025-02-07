Криштиану Роналду сломал стереотипы про чемпионат мира

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду высказался об отсутствии звания чемпиона мира, удивив фанатов, передают Vesti.kz.

Лучший бомбардир в истории футбола за свою длинную карьеру выиграл практически все на клубном и международном уровне. На фоне постоянных сравнений с аргентинцем Лионелем Месси португальцу не хватает лишь победы на чемпионате мира (ЧМ).

Однако сам Роналду уверен, что отсутствие трофея мирового первенства никак не умаляет его достижений. И он собирается вновь попытать удачу в следующем году, когда в США состоится очередной розыгрыш титула.

"Не думаю, что победа на ЧМ - то, чего мне не хватает. Я усердно работаю и посвятил свою жизнь футболу. Победа на чемпионате мира не определяет мою карьеру. Я уже многого добился и буду продолжать бороться за каждый доступный мне трофей", - цитирует слова португальца Footboom.

Напомним, что Криштиану вместе со сборной Португалии стал бронзовым призером чемпионата Европы-2004, а спустя 12 лет выиграл турнир во Франции. В 2019 году национальная команда во главе с Роналду победила в Лиге наций УЕФА.

В следующем году на чемпионате мира лидерские качества и огромный опыт португальца могут сыграть важную роль в успехе сборной.

Добавим, что Роналду заявил о трансфере в "Барселону". Ранее стали известны 3 игрока, которых Криштиану хотел видеть в "Реале".

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