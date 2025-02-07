Криштиану Роналду сломал стереотипы про чемпионат мира
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду высказался об отсутствии звания чемпиона мира, удивив фанатов, передают Vesti.kz.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду высказался об отсутствии звания чемпиона мира, удивив фанатов, передают Vesti.kz.
Лучший бомбардир в истории футбола за свою длинную карьеру выиграл практически все на клубном и международном уровне. На фоне постоянных сравнений с аргентинцем Лионелем Месси португальцу не хватает лишь победы на чемпионате мира (ЧМ).
Однако сам Роналду уверен, что отсутствие трофея мирового первенства никак не умаляет его достижений. И он собирается вновь попытать удачу в следующем году, когда в США состоится очередной розыгрыш титула.
"Не думаю, что победа на ЧМ - то, чего мне не хватает. Я усердно работаю и посвятил свою жизнь футболу. Победа на чемпионате мира не определяет мою карьеру. Я уже многого добился и буду продолжать бороться за каждый доступный мне трофей", - цитирует слова португальца Footboom.
Напомним, что Криштиану вместе со сборной Португалии стал бронзовым призером чемпионата Европы-2004, а спустя 12 лет выиграл турнир во Франции. В 2019 году национальная команда во главе с Роналду победила в Лиге наций УЕФА.
В следующем году на чемпионате мира лидерские качества и огромный опыт португальца могут сыграть важную роль в успехе сборной.
Добавим, что Роналду заявил о трансфере в "Барселону". Ранее стали известны 3 игрока, которых Криштиану хотел видеть в "Реале".
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