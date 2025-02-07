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Франция
7 февраля 18:15
 

ПСЖ определился с главным тренером

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ПСЖ определился с главным тренером ©instagram.com/psg

"Пари Сен-Жермен" решил продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером Луисом Энрике, передают Vesti.kz.

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"Пари Сен-Жермен" решил продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером Луисом Энрике, передают Vesti.kz.

По информации RMC Sport, сегодня, перед матчем 21-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Монако", будет официально объявлено о продлении контракта с Луисом Энрике до 2027 года. Также будет объявлено о пролонгации соглашений Ашрафа Хакими, Витинью и Нуну Мендеша.

©ФК ПСЖ

Луис Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года. С парижанами выиграл чемпионат Франции (2023/24), Кубок (2023/24) и Суперкубок Франции (2023, 2024).

До этого тренировал сборную Испании, "Барселону", "Сельту" и "Рому".

ПСЖ с 50 очками лидирует в турнирной таблице, а "Монако" занимает третье место, имея в активе 37 баллов.

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