ПСЖ выбрал нового игрока "Барселоны" по просьбе тренера

"Пари Сен-Жермену" стал интересен другой футболист "Барселоны". Его хотят подписать по просьбе главного тренера парижан Луиса Энрике, передают Vesti.kz.

Как информирует El Nacional, ПСЖ был одним из клубов, проявивших наибольший интерес к подписанию контракта с Рональдом Араухо, но теперь парижане решили полностью забыть о нем, поскольку они намеревались его переманить по смехотворной цене, но это стало невозможно после того как уругваец продлил контракт с каталонцами до 2031 года.

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Теперь ПСЖ нацелился на Фермина Лопеса, продолжающего выжимать максимум из своих минут, чтобы показать, что он игрок высокого уровня и может быть очень важен в "Барсе". Проблема в том, что Фермин столкнулся с жестокой конкуренцией со стороны Педри, Гави и Дани Ольмо. И это может заставить игрока задуматься о смене обстановки.

ПСЖ готов заплатить за Фермина 40 миллионов евро. Дело в том, что Луис Энрике является большим поклонником полузащитника и его потенциала, а потому попросил президента клуба Нассера Аль-Хелаифи попробовать связаться с представителями испанского хавбека.

Фермин Лопес начал свой футбольный путь в "Эль Кампильо", затем побывал в "Рекреативо" и "Бетисе". А летом 2016 года перешел в академию "Барселоны".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

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