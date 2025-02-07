"Зенит" присмотрел дорогостоящего партнера для Алипа

"Зенит", цвета которого защищает казахстанский защитник Нуралы Алип, ведет переговоры по правому защитнику "Олимпиакоса" Коштиньи, передают Vesti.kz.

По информации Ивана Карпова, российский клуб обратился с вопросом о потенциальном трансфере 24-летнего футболиста в клуб напрямую, минуя посредников.

Отмечается, что ранее греки отказали "Лестеру", который предлагал 14 миллионов евро за португальца, рассчитывая продать его летом за большие деньги. Трудно представить, сколько придется выложить "Зениту", чтобы убедить "Олимпиакос" в целесообразности этой продажи.

Интересно, что "Олимпиакос" в прошлом году купил Коштинью у "Риу Аве" всего за 2,5 миллиона евро.

Российская премьер-лига возобновится весной. 1 марта "Зенит" примет на своем поле московский ЦСКА.

Алип выступает за петербуржцев с 2022-го, в прошлом году он продлил контракт до 30 июня 2028-го.

В нынешнем сезоне РПЛ казахстанец провел 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.