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Мировой футбол
7 февраля 16:00
 

Карьера в Европе или КПЛ? 19-летний казахстанец рассказал о своем будущем

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Карьера в Европе или КПЛ? 19-летний казахстанец рассказал о своем будущем ©КФФ

Полузащитник молодежного состава "Жил Висенте" Ильяс Абил прокомментировал возможные предложения от клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

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Полузащитник молодежного состава "Жил Висенте" Ильяс Абил прокомментировал возможные предложения от клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Абил присоединился к португальскому "Жил Висенте" в феврале 2024 года. Ранее он играл за "Аксу" и "Экибастуз".

"Если все пойдет хорошо, то я обязательно останусь в "Жил Висенте", но пока не знаю. Европа есть Европа, поэтому, конечно, это тоже своеобразный трамплин. Был ли интерес от клубов КПЛ? Иногда что-то бывает, но мне никто ничего не говорит. До конкретики, как я понимаю, никогда не доходило, но иногда мне об интересе из Казахстана недоговаривают (смеется)", – сказал Абил в интервью Meta-ratings.kz.


Футбольную карьеру Абил начинал в 2022 году в составе клуба "Экибастуз" в первой лиге. 21 октября 2023-го в матче против  "Кайрата" дебютировал в казахстанской премьер-лиге (1:4), выйдя на замену на 88-й минуте вместо Евгения Кобзаря.

Также защищает цвета сборной Казахстана до 19 лет.

Аксу ФК Футбол Межсезонье в КПЛ КПЛ Португалия Казахстанцы за границей

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