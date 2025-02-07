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Испания
7 февраля 14:44
 

Неймар обратился к легенде "Реала"

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Неймар обратился к легенде "Реала" ©instagram.com/neymarjr

Бразильский форвард Неймар, недавно вернувшийся в родной "Сантос", эмоционально отреагировал на новость о завершении карьеры своего соотечественника и бывшего защитника сборной Бразилии и мадридского "Реала" Марсело, сообщают Vesti.kz.

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Бразильский форвард Неймар, недавно вернувшийся в родной "Сантос", эмоционально отреагировал на новость о завершении карьеры своего соотечественника и бывшего защитника сборной Бразилии и мадридского "Реала" Марсело, сообщают Vesti.kz.

"Мой друг, поздравляю тебя с такой карьерой. Для меня было честью играть вместе с тобой. Круто, что ты являешься бразильцем. Брат, наслаждайся тем, чего ты добился", - оставил сообщение нападающий в своих социальных сетях.


Марсело посвятил большую часть своей карьеры мадридскому "Реалу", став одной из легенд клуба. За время выступлений в составе "сливочных" он завоевал 25 трофеев, среди которых пять титулов Лиги чемпионов и шесть побед в Ла Лиге

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