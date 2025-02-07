Какое положение у сборной Казахстана после трех разгромов на Азиаде
Сборная Казахстана по хоккею провела третий матч на зимних Азиатских играх в Харбине (Китай), сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею провела третий матч на зимних Азиатских играх в Харбине (Китай), сообщают Vesti.kz.
Подопечные Олега Болякина разгромили команду Тайваня со счетом 17:0.
Ранее, сборная Казахстана разгромила соперников из Таиланда со счетом 12:0 а во втором, обыграла команду Китая (6:1).
Таким образом, в группе A мужского хоккейного турнира Казахстан набрал девять очков и занимает лидирующую позицию после трех побед в трех матчах. При этом, команда Болякина забросила 35 шайб и пропустила одну.
У Японии две победы в двух играх (шесть очков) при 22 заброшенных шайбах и одной пропущенной.
Команда Южной Кореи также одержала две победы, но одну из них в овертайме. У хоккеистов этой страны пять очков.
Китай набрал один балл и идет на четвертом месте. Команды Таиланда и Тайваня идут без набранных очков.
Сегодня, 7 февраля пройдут матчи Таиланд - Китай и Южная Корея - Япония.
Напомним, 8 февраля команда Болякина сыграет с Японией а 10-го с Южной Кореей.
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