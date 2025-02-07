Разгромом 17:0 завершился матч Казахстана на Азиаде
Сборная Казахстана одержала победу над командой Тайваня в мужском хоккейном турнире зимних Азиатских игр в Харбине (Китай), сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана одержала победу над командой Тайваня в мужском хоккейном турнире зимних Азиатских игр в Харбине (Китай), сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 17:0 в пользу команды Олега Болякина.
В первом и втором периоде Казахстан забросил по пять шайб. А в заключительном отрезке хоккеисты команды отличились семь раз.
Заброшенными шайбами отметились следующие игроки: Андрей Буяльский, Артем Лихотников, Евгений Рымарев, Кирилл Панюков (четыре гола), Алихан Омирбеков (дважды), Артем Королев, Кирилл Савицкий, Самат Данияр, Дмитрий Гренц, Руслан Оспанов (дважды), Александр Борисевич и Денис Чапоров.
Напомним, 8 февраля команда Болякина сыграет с Японией.
Добавим, что в первом матче сборная Казахстана разгромила Таиланд со счетом 12:0 а во втором, обыграла команду Китая (6:1).
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