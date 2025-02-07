Третий разгром Казахстана на Азиаде. Реакция Головкина
Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин посетил матч мужской сборной по хоккею на Азиатских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz из Харбина.
Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин посетил матч мужской сборной по хоккею на Азиатских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz из Харбина.
Сегодня, 7 февраля, подопечные Олега Болякина разгромили Тайвань со счетом 17:0. GGG присутствовал на матче, а затем зашел к игрокам в раздевалку.
"Вы не устали забивать?" - пошутил Головкин, обращаясь к хоккеистам. Он пожелал сборной продолжать в том же духе.
Отметим, что сборная Казахстана по хоккею является одним из главных претендентов на золото Азиады-2025. Основных конкурентов команды назвал ее капитан Роман Старченко, отметив, что у команды одна задача - занять первое место.
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Фото: НОК РК©
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