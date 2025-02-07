Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин посетил матч мужской сборной по хоккею на Азиатских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz из Харбина.

Сегодня, 7 февраля, подопечные Олега Болякина разгромили Тайвань со счетом 17:0. GGG присутствовал на матче, а затем зашел к игрокам в раздевалку.

"Вы не устали забивать?" - пошутил Головкин, обращаясь к хоккеистам. Он пожелал сборной продолжать в том же духе.

Отметим, что сборная Казахстана по хоккею является одним из главных претендентов на золото Азиады-2025. Основных конкурентов команды назвал ее капитан Роман Старченко, отметив, что у команды одна задача - занять первое место.

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