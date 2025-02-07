Разгром 17:0. В сборной Казахстана сделали громкое заявление о золоте Азиады

Капитан сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко прокомментировал разгромную победу своей команды на зимних Азиатских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz из Харбина.

Сегодня, 7 февраля, подопечные Олега Болякина разгромили Тайвань со счетом 17:0.

"Понятно, что соперник слабого уровня. Играли, получали удовольствие", - отметил после матча капитан.

По словам Старченко, у сборной Казахстана на Азиаде есть два основных конкурента. Но команда нацелена только на золото.

"Главные соперники - Япония, Южная Корея. У нас одна цель - занять первое место и все. Готовились как обычно - сезон был. И уже здесь наигрываем какие-то сочетания", - сказал хоккеист.

Завтра, 8 февраля, сборная Казахстана сыграет с Японией.