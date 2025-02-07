Разгром 17:0. В сборной Казахстана сделали громкое заявление о золоте Азиады
Капитан сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко прокомментировал разгромную победу своей команды на зимних Азиатских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz из Харбина.
Капитан сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко прокомментировал разгромную победу своей команды на зимних Азиатских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz из Харбина.
Сегодня, 7 февраля, подопечные Олега Болякина разгромили Тайвань со счетом 17:0.
"Понятно, что соперник слабого уровня. Играли, получали удовольствие", - отметил после матча капитан.
По словам Старченко, у сборной Казахстана на Азиаде есть два основных конкурента. Но команда нацелена только на золото.
"Главные соперники - Япония, Южная Корея. У нас одна цель - занять первое место и все. Готовились как обычно - сезон был. И уже здесь наигрываем какие-то сочетания", - сказал хоккеист.
Завтра, 8 февраля, сборная Казахстана сыграет с Японией.
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