Дуэли с Кыргызстаном и разгромы. Как Казахстан выступил в третий день "элитного" турнира по боксу

В Испании прошли бои третьего соревновательного дня в рамках международного турнира по боксу Boxam Elite-2025, передают Vesti.kz.

Казахстан в ринге представили 17 спортсменов - 15 в мужской сетке и две боксерши в женской.

Два казахстанца провели дуэли с соперниками из Кыргызстана. Дулат Бекбауов (67 кг) потерпел разгромное поражение от Ихтиара Нишанова а Жасулан Тилеумбек уступил Исламу Торобаеву. Лишь, Баглан Кенжебек взял верх над Санжаром Сейдакматовым.

Две из трех дуэлей казахстанцев с украинскими боксерами завершились в пользу представителей нашей страны.

Ниже приведены результаты дня.

Мужчины

48 кг. Диас Лопес Карлос (Испания) - Нурзат Онгаров (Казахстан) - 0:3.

48 кг. Ернар Карап (Казахстан) - Пальма Джеймс (Эквадор) - 2:0.

54 кг. Баглан Кенжебек (Казахстан) - Санжар Сейдакматов (Кыргызстан) - 2:1.

54 кг. Габро Вибор (Венгрия) - Актилек Орынбасар (Казахстан) - 0:3.

57. Жасулан Тилеумбек (Казахстан) - Ислам Торобаев (Кыргызстан) - 0:2.

57 кг. Ерхан Турдан (Казахстан) - Олег Чулячеев (Украина) - 3:0.

60 кг. Бибарс Жексен (Казахстан) - Аксель Хегарти (Уэльс) - 3:0.

63,5 кг. Мухитар Мустафа (Китай) - Алмат Абдулати (Казахстан) - 0:3.

63,5 кг. Жандос Кыдыралиев (Казахстан) - Данил Заморыло (Украина) - 2:1.

67 кг. Ихтиар Нишанов (Кыргызстан) - Дулат Бекбауов (Казахстан) - 3:0.

71 кг. Дархан Дуйсебай (Казахстан) - Ердаулети Майланбек (Китай) - 3:0.

71 кг. Елнур Суюмбай (Казахстан) - Георгий Гвазава (Грузия) - 3:0.

75 кг. Диас Молжигитов (Казахстан) - Павло Илюша (Украина) - 0:3.

80 кг. Даулет Тулемисов (Казахстан) - Пилип Акилов (Венгрия) - 2:1.

92 кг. Мади Амиров (Казахстан) - Айжаир Тохонгдаж (Китай) - 0:3.

Женщины

48 кг. Роксана Гасымова (Казахстан) - Мафальда Мораиш (Португалия) - 3:0.

75 кг. Дуниа Мартинес Мас (Испания) - Диана Магауяева (Казахстан) - 3:0.