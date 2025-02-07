Рахмонов узнал новую "угрозу" в UFC. Подробности

Казахстанский боец по смешанным единоборствам Шавкат "Номад" Рахмонов (19-0) узнал неожиданного претендента на пояс чемпиона UFC, который уже после титульного боя с американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (24-3) может создать проблемы "Номаду" в октагоне, передают Vesti.kz.

Им оказался шестой номер рейтинга в полусреднем весе американец Хоакин Бакли (21-6). В декабре прошлого года он техническим нокаутом финишировал бывшего временного чемпиона дивизиона Колби Ковингтона (17-5).

Ранее Бакли не самым лучшим образом выступал в средней весовой категории. Однако после перехода в дивизион Рахмонова американец вышел на серию из шести побед, четыре из которых - досрочные. Его доминирование сделало его реальной угрозой для казахстанца, если тот возьмет пояс.

По мнению экспертов из Essentially Sports, в потенциальном поединке между "Номадом" и Бакли ключевым фактором станет контроль темпа.

Однако сначала Рахмонову нужно подготовиться к чемпионской встрече с палестинцем. Мухаммад уже объявил "дату" боя с Шавкатом.

Также стало известно, что "Номад" "проиграл" Белалу Мухаммаду бой за титул чемпиона UFC.

Шавкат Рахмонов "выбрал" другую страну вместо Казахстана?