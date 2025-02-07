Белал Мухаммад объявил "дату" с боя с Шавкатом Рахмоновым за титул чемпиона UFC

Чемпион полусреднего веса UFC американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3) рассказал о планах на ближайшее будущее и раскрыл даты возвращения в октагон, передают Vesti.kz.

С приближением священного для мусульман поста Рамадан, который начнется 1 марта, Мухаммад планирует провести месяц в размышлениях, а затем приступить к подготовке к ожидаемой защите титула против непобежденного казахстанца Шавката "Номада" Рахмонова (19-0).

Палестинец последний раз тренировался в Рамадан перед боем с бразильцем Гилбертом Бернсом (22-8) на UFC 288 в мае 2023 года. Тогда он выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей и стал первым претендентом на титул.

"Раньше, когда ты гонишься за поясом, ты готов на все, чтобы попасть туда. Поэтому я всегда соглашался. Но сейчас, если у меня есть выбор, то, конечно, я предпочел бы не драться в Рамадан. Это тяжело. Март – это Рамадан, поэтому я полностью посвящу этот месяц себе, а затем начну тренироваться в апреле. Бой в мае был бы идеальным вариантом", - цитирует Мухаммада Mmajunkie.

Напомним, что это будет вторая попытка Рахмонова встретится с действующим чемпионом. Первый раз они должны были сразиться в декабре прошлого года, однако Мухаммад слетел с поединка ввиду проблем со здоровьем.

Ранее появилась информация, на каком номерном турнире состоится долгожданный бой Шавката с Белалом.

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Мухаммад последний поединок провел 27 июля 2024 года с англичанином Леоном Эдвардсом (22-4). Тогда он завоевал пояс полусреднего веса и пока в октагоне не появлялся. Таким образом, бой с Шавкатом станет для него первой защитой титула.

Рахмонов, в свою очередь, в декабре прошлого года победил ирландца Иэна Гэрри (15-1), который заменил травмировавшегося чемпиона.

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