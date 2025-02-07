Алмабаев получил бой мечты в UFC и сделал громкое заявление

Казахстанский боец Асу Алмабаев (21-2) посредством соцсетей подтвердил, что выступит в главном событии UFC Vegas 103 2 марта против португальца Манеля Капе (20-7), передают Vesti.kz.

Постер предстоящего боя он опубликовал на своей странице в Instagram и подписал его так: "Неизбежное примите достойно".

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Алмабаев заменит лидера рейтинга наилегчайшего веса американца Брэндона Ройвала (17-7), снявшегося с боя против Капе из-за травмы. Этим самым Асу станет первым казахстанцем в мейн-ивенте UFC.

Капе ранее уже встречался с представителем Казахстана, когда в 2021 году нокаутировал в первом раунде Жалгаса Жумагулова, уже не выступающего в UFC.

Капе занимает шестое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC, а Алмабаев - восьмое. Чемпионом же дивизиона является бразилец Алешандре Пантожа (29-5).

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