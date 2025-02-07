Баходир Джалолов ответил мощным заявлением после срыва боя в профи

Супертяжеловес из Узбекистана Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) отреагировал на срыв боя в профи, сообщают Vesti.kz.

6 февраля Джалолов должен был выступить на вечере бокса в Монреале (Канада). Его соперником должен был стать французский боксер Давид Спильмон (16-8-1, 11 КО). Поединок отменился по медицинским причинам.

"Все будет хорошо, Ин ша Аллах. День, которого мы ждем, наступит!" - написал узбекский боксер в своем Instagram.

Отметим, Джалолов за свою профессиональную карьеру провел 14 боев и все из них выиграл. Свой последний бой он провел 17 ноября 2023 года в Ташкенте против Криса Томпсона из ЮАР и одержал победу нокаутом в первом раунде.

Для Баходира этот поединок должен был стать первым после победы на Олимпийских играх в Париже.