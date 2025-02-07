Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
7 февраля 10:28
 

Рюдигер из КПЛ поступил непрофессионально и поплатился за это

  Комментарии

Поделиться
Рюдигер из КПЛ поступил непрофессионально и поплатился за это ©ФК "Актобе"

Защитник "Актобе" Габи Кики пропустит больше месяца из-за травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Защитник "Актобе" Габи Кики пропустит больше месяца из-за травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
"Актобе" объявил о контракте с необычным футболистом
7 февраля 17:42  
"Елимай" подписал игрока сборной Румынии за 80 миллионов
7 февраля 19:29  
Новичок КПЛ усилился натурализованным вратарем сборной Казахстана
7 февраля 19:44  
Дебютант КПЛ объявил третий трансфер за день
7 февраля 20:57  

Во время зимних каникул 29-летний центральный защитник не соблюдал режим, в результате чего получил повреждение. По этой причине Кики пропустит матч за Суперкубок, который состоится 22 февраля, а также старт чемпионата.

Добавим, что в минувшем сезоне камерунец сыграл за "Актобе" 25 матчей во всех турнирах и отметился двумя ассистами.

Ранее в СМИ появилось интервью молдавского вратаря "Ордабасы" Дмитрия Челядника, сравнившего за внешность и манеру игры Габи Кики со звездой "Реала" Антонио Рюдигером.

Актобе ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Футбол

Реклама

Живи спортом!