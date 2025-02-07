Рюдигер из КПЛ поступил непрофессионально и поплатился за это

Защитник "Актобе" Габи Кики пропустит больше месяца из-за травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время зимних каникул 29-летний центральный защитник не соблюдал режим, в результате чего получил повреждение. По этой причине Кики пропустит матч за Суперкубок, который состоится 22 февраля, а также старт чемпионата.

Добавим, что в минувшем сезоне камерунец сыграл за "Актобе" 25 матчей во всех турнирах и отметился двумя ассистами.

Ранее в СМИ появилось интервью молдавского вратаря "Ордабасы" Дмитрия Челядника, сравнившего за внешность и манеру игры Габи Кики со звездой "Реала" Антонио Рюдигером.