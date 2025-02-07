Стала известна реакция Винисиуса на предложение из Саудовской Аравии в миллиард евро

Известный журналист RMC Sport Фабрис Хокинс раскрыл реакцию Винисиуса Жуниора на невероятное предложение от клуба из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По данным СМИ, бразильскому форварду "Реала" готовы предложить контракт на пять лет с общей зарплатой в один миллиард евро - это одно из самых громких предложений в истории футбола.

По информации инсайдера, Винисиус в частных беседах не скрывает, что такие суммы заставляют задуматься любого игрока, несмотря на его привязанность к "Реалу".

На данный момент контракт бразильца с мадридским клубом действует до лета 2027 года, а его рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 200 миллионов евро. Пока неизвестно, планирует ли "Реал" рассматривать подобные предложения, но сумма выглядит по-настоящему фантастической.