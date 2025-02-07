Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
7 февраля 08:20
 

Завершение карьеры? Лука Модрич принял решение о своем будущем в "Реале"

  Комментарии

Поделиться
Завершение карьеры? Лука Модрич принял решение о своем будущем в "Реале" ©x.com/realmadrid

Несмотря на возраст, Лука Модрич не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Как сообщает AS, 39-летний хорватский полузащитник намерен продлить контракт с "Реалом" еще на один сезон, чтобы остаться в команде до чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz

Поделиться

Несмотря на возраст, Лука Модрич не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Как сообщает AS, 39-летний хорватский полузащитник намерен продлить контракт с "Реалом" еще на один сезон, чтобы остаться в команде до чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz

Продолжение
"Реал" или МЮ? Роналду назвал самый счастливый период карьеры
7 февраля 09:05  
Рюдигер из КПЛ поступил непрофессионально и поплатился за это
7 февраля 10:28  
Харри Кейн "кинул" на 18 миллиардов "Баварию". Подробности
7 февраля 12:06  
Стала известна реакция Винисиуса на предложение из Саудовской Аравии в миллиард евро
7 февраля 12:26  

Основной мотивацией для Модрича является участие в грядущем мундиале, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Хорват мечтает завершить карьеру именно на этом турнире, сыграв в матчах квалификации и, при успешном отборе, помочь своей сборной на главном футбольном первенстве планеты.  

Текущее соглашение Модрича с "Реалом" истекает летом 2025 года, и пока стороны не обсуждали его продление. Однако сам футболист уверен, что переговоры состоятся ближе к концу сезона.


Руководство клуба не торопится с решением, но учитывая преданность и опыт полузащитника, возможность продления контракта вполне реальна.  

С момента перехода в "Реал" в 2012 году Модрич провел 569 матчей, отметился 42 голами и 92 результативными передачами.

В этом сезоне ветеран остается важным игроком для "сливочных", приняв участие в 34 матчах, забив три мяча и сделав шесть голевых пасов.  


Будет ли Лука продолжать блистать на "Сантьяго Бернабеу" еще один сезон, станет ясно в ближайшие месяцы. Но одно можно сказать точно — его желание выступить на чемпионате мира делает его мотивацию еще сильнее.

Напомним, что в последнем матче Модрич отчитал вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора за то, что бразилец не стал отрабатывать в обороне при розыгрыше углового.

Модрич Лука Реал Мадрид Испания Футбол Хорватия

Реклама

Живи спортом!