В ПСЖ удивили признанием о Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о состоянии команды после летнего перехода Килиана Мбаппе в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

По его мнению, уход звездного форварда сыграл на пользу парижанам, а сам Мбаппе остается примером для подражания для его бывших одноклубников.

"В прошлом сезоне я имел большую смелость, объявив, что наша команда станет лучше в атаке и в защите. Я по-прежнему считаю, что мы стали лучше в обоих аспектах, цифры говорят об этом.

Игроки восприняли (уход Мбаппе) как вызов. Конечно, мы хотели бы сохранить Килиана, потому что все его любили, но команда отреагировала на его уход положительным образом.

Я говорил вам, что вместо игрока, который забивает 40 голов, я хотел, чтобы все игроки забивали много мячей. У нас уже был футболист, который превзошел это число, и я призываю других подражать ему", - приводит слова Энрике L'Equipe.