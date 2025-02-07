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КПЛ
7 февраля 23:34
 

Защитник с опытом игры в Европе и Азии приехал в Казахстан

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Защитник с опытом игры в Европе и Азии приехал в Казахстан ©instagram.com/fcqyzyljar

Футбольный клуб "Кызылжар" объявил о подписании контракта с защитником Илией Мартиновичем, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Кызылжар" объявил о подписании контракта с защитником Илией Мартиновичем, передают Vesti.kz.

Илия начал свою профессиональную карьеру в черногорском клубе "Ловчен". Также он выступал за "Цетине", сербский "Марибор", украинский "Черноморец", узбекистанский "Пахтакор" и израильский "Бней Сахнин".

В составе сборной Черногории Мартинович провел три матча.


"Кызылжар" финишировал на девятом месте в КПЛ-2024. В межсезонье в петропавловском клубе сменился главный тренер: на место казахстанца Али Алиева был назначен белорус Александр Бразевич. При этом Алиев принял сборную Казахстана. 

Также в тренерский штаб "Кызылжара" вошел экс-полузащитник национальной команды Азат Нургалиев.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать по этой ссылке.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Межсезонье в КПЛ КПЛ Кызыл-Жар СК Черногория Футбол Футбольные трансферы

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