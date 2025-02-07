Защитник с опытом игры в Европе и Азии приехал в Казахстан

Футбольный клуб "Кызылжар" объявил о подписании контракта с защитником Илией Мартиновичем, передают Vesti.kz.

Илия начал свою профессиональную карьеру в черногорском клубе "Ловчен". Также он выступал за "Цетине", сербский "Марибор", украинский "Черноморец", узбекистанский "Пахтакор" и израильский "Бней Сахнин".

В составе сборной Черногории Мартинович провел три матча.

"Кызылжар" финишировал на девятом месте в КПЛ-2024. В межсезонье в петропавловском клубе сменился главный тренер: на место казахстанца Али Алиева был назначен белорус Александр Бразевич. При этом Алиев принял сборную Казахстана.

Также в тренерский штаб "Кызылжара" вошел экс-полузащитник национальной команды Азат Нургалиев.

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