Талант из Казахстана сотворил со своим клубом сенсацию в Европе

В матче 19-го тура чемпионата Словакии между "Жилиной" и "Кошице" случилась сенсация. Имевшие шанс подняться на первое место хозяева неожиданно проиграли, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Жилине, завершилась победой "Кошице" со счетом 2:0. На 17-й минуте матча гол забил греческий форвард гостей Йоаннис Ниархос, а на 79-й отличился хорватский форвард Карло Милянич.

Казахстанский вингер "Кошице" Галымжан Кенжебек вышел на замену на 69-й минуте игры. Для него это была первая официальная игра за клуб. До этого он выходил на поле в товарищеских матчах.

Теперь в активе "Кошице" 23 набранных очка и шестая позиция. Что касается "Жилины", то у нее остался 41 балл - клуб упустил возможность догнать лидирующий "Слован" (44).

21-летний Кенжебек стал игроком "Кошице" в прошлом месяце, на правах свободного агента перейдя из кипрского "Акритас Хлоракас". До этого уроженец Тараза играл за "Кайрат", воспитанником которого является, а также за "Мактаарал" и "Женис". В ноябре прошлого года дебютировал в составе сборной Казахстана, выйдя на замену в домашней игре с Австрией (0:2).