Клуб КПЛ не справился с командой третьего дивизиона России

Туркестанский "Туран" продолжает неприятно удивлять на сборах в Турции. Команда провела второй матч за день, и вновь неудачно, сообщают Vesti.kz.

Если в первой половине дня казахстанский клуб был разбит румынской "Глорией", не выступающей даже в высшем дивизионе своей страны (0:4), то вечером разошелся миром с клубом третьего дивизиона России - "Ленинградцем" (0:0).

В прошлом сезоне "Туран" финишировал на предпоследнем 12-м месте в КПЛ. Что касается "Ленинградца", то эта команда в текущем первенстве идет на третьем месте в группе "Золото" второй лиги России (третий дивизион).

Отметим, что первый официальный матч нового сезона "Туран" проведет 2 марта. На своем поле команда примет вернувшийся в КПЛ "Окжетпес".