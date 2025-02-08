"Ордабасы" не смог избавиться от Асхата Тагыбергена. Подробности

Капитан сборной Казахстана и шымкентского "Ордабасы" Асхат Тагыберген в текущее зимнее межсезонье мог покинуть клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Руководство и тренерский штаб клуба из Шымкента заинтересованы в том, чтобы существенно обновить команду и избавиться от ветеранов. Однако 34-летний Тагыберген имеет действующий контракт, который закончится лишь в конце этого года. Опытный футболист не стал рассматривать другие варианты продолжения карьеры и решил остаться в "Ордабасы".

Добавим, что Тагыберген выступает в составе "Ордабасы" с 2023 года и помог команде завоевать золото КПЛ. Также в том году он был номинирован на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол, забитый в ворота Дании в отборе на Евро-2024.