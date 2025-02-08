Самородов помог "Ахмату" одержать победу

Грозненский "Ахмат" одержал победу в товарищеском матче против красноярского "Енисея". Казахстанский нападающий Максим Самородов провел на поле большую часть встречи, передают Vesti.kz.

Игра прошла в Белеке (Турция) и завершилась победой "Ахмата" со счетом 2:0. На 61-й минуте забил новичок команды Георгий Мелкадзе, а на 82-й отличился вышедший на замену Магомед Якуев.

22-летний Самородов вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут. Именно его заменил Якуев, который забил спустя две минуты после выхода на поле. Что касается казахстанца, то он отметился попаданием в перекладину в первом тайме:

Отметим, что "Ахмат" продолжает подготовку ко второй половине сезона в РПЛ. Завтра, 9 февраля, команда проведет товарищеский матч с петропавловским "Кызыл-Жаром" из КПЛ.

Что касается сезона, то он возобновится 1 марта - в тот день клуб Самородова на своем поле примет казанский "Рубин". В турнирной таблице команда занимает предпоследнее 15-е место.

"Енисей" же идет десятым среди 18 команд во втором дивизионе России.