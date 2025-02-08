Игрок сборной Казахстана помог европейскому клубу

Казахстанский полузащитник белорусской "Ислочи" Мирас Кобеев помог своей команде в товарищеском матче со "Славией Мозырь". Товарищеская игра между двумя клубами из Беларуси прошли в Могилеве (Беларусь), сообщают Vesti.kz.

20-летний хавбек вышел на замену на 61-й минуте встречи. Итоговый счет - 0:0.

Отметим, что Кобеев перешел в "Ислочь" в январе 2024 года. В 35 матчах за клуб во всех официальных турнирах он забил два гола.

В прошлом году Кобеев дебютировал в составе молодежной сборной Казахстана, а до этого играл за юношескую сборную. Свои первые футбольные шаги делал в "Астане", а затем перебрался в академию "Кайрата".