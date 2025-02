Узбек забил гол и спас "Манчестер Сити" от позора

"Манчестер Сити" добился волевой победы в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии над "Лейтон Ориент" из третьего дивизиона страны. Встреча завершилась проходом горожан в следующий этап, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Лондоне и завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Уже на 16-й минуте случился курьезный автогол - хозяева пробили с центра поля и мяч, ударившись о перекладину, отскочил в спину голкиперу фаворитов Штефану Ортеге (1:0).

JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. 🤯



The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Усугубило ситуацию, что в середине первого тайма Пепу Гвардиоле пришлось заменить своего новичка Нико Гонсалеса . Купленный за 60 миллионов евро полузащитник получил травму

На второй тайм "Манчестер Сити" вышел с двумя перестановками - в бой пустили Джона Стоунза и узбекского новичка Абдукодира Хусанова.

И именно 20-летний Хусанов стал тем героем, который вернул гостей в игру. Еа 56-й минуте он сравнял счет. Рико Льюис зарядился на удар с линии штрафной, но угодил мячом в голову Абдукодира, а дальше мяч полетел точно в ворота! Это первый гол Хусанова во втором матче за клуб.

He didn't know much about it, but Abdukodir Khusanov has his first @ManCity goal 🇺🇿#EmiratesFACup pic.twitter.com/yJc0V3CCbY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

На 79-й минуте победный гол "Сити" оформил Кевин де Брюйне , забивший с паса Джека Грилиша . Так команда Гвардиолы спаслась от позора, ведь по-другому вылет от клуба третьего дивизиона не назовешь.

A moment of quality from @ManCity ✨@JackGrealish with a beautiful ball through, and @KevinDeBruyne finishes with the dink 🤌#EmiratesFACup pic.twitter.com/kAAhT3ileb — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Напомним, что этой зимой Хусанов был куплен "Манчестер Сити" у французскогоза 40 миллионов евро. 25 января он дебютировал в футболке манкунианцев в игре(3:1), где сразу же допустил результативную ошибку. В итоге Хусанов был заменен в начале первого тайма.

Что касается выступлений в Лиге чемпионов, то он пропускал последние два тура общего этапа, так как не мог быть заявлен на них по регламенту. На плей-офф "Манчестер Сити" обновил заявку, и уже со следующего этапа он может быть задействован в турнире - команду ждут игры с мадридским "Реалом".