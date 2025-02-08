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Англия
Вчера 18:10
 

Дорогостоящий новичок "Манчестер Сити" получил травму на 22-й минуте в дебюте

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Дорогостоящий новичок "Манчестер Сити" получил травму на 22-й минуте в дебюте ©Кадр из трансляции

Купленный этой зимой у "Порту" за 60 миллионов евро Нико Гонсалес получил травму в первой же игре в составе "Манчестер Сити". В гостевой кубковой встрече с "Лейтон Ориент" (0:1, перерыв) он был заменен уже на 22-й минуте, сообщают Vesti.kz.

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Купленный этой зимой у "Порту" за 60 миллионов евро Нико Гонсалес получил травму в первой же игре в составе "Манчестер Сити". В гостевой кубковой встрече с "Лейтон Ориент" (0:1, перерыв) он был заменен уже на 22-й минуте, сообщают Vesti.kz.

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Матч для горожан начался плохо - уже на 16-й минуте команда пропустила гол от аутсайдеров-хозяев. А на 22-й минуте гостям пришлось заменить испанского новичка на Бернарду Силву из-за травмы.

О трансфере полузащитника в английский гранд было сообщено в начале этой недели, 3 февраля. Футболист является воспитанником "Барселоны", а за "Порту" он отыграл полтора года.

Футбол Великобритания Манчестер Сити Испания Барселона

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