Единственный гол решил исход противостояния между клубами КПЛ и РПЛ

Астанинский "Женис" провел очередной матч на сборах в Белеке (Турция). Соперником черно-желтых стал клуб российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки", сообщают Vesti.kz.

Встреча закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу российской команды. Единственный гол на 58-й минуте забил нападающий подмосковного клуба Резиуан Мирзов.

В сезоне КПЛ-2024 "Женис" финишировал на десятом месте. Что касается "Химок", то они в текущем розыгрыше РПЛ занимают 13-ю строчку из 16 возможных.