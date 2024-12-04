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Стало известно будущее обладателя "Золотого мяча" в "Реале"

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Стало известно будущее обладателя "Золотого мяча" в "Реале" ©Depositphotos.com/Musiu0

Стали известны подробности относительно будущего хорватского полузащитника Луки Модрича в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

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Стали известны подробности относительно будущего хорватского полузащитника Луки Модрича в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

Как информирует Madrid Xtra со ссылкой на инсайдера Хосе Феликса Диаса, Модрич хочет уйти из "Реала" в конце сезона. И если возможно, отыграть еще один сезон за какой-нибудь клуб.

39-летний хорват защищает цвета "Реала" с 2012 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 14 матчей и отдал 2 ассиста. Контракт хавбека со "сливочными" действует до 30 июня 2025 года.


В его карьере также были английский "Тоттенхэм", хорватские "Интер" (Запрешич) и "Динамо" (Загреб), а также боснийский "Зриньски".

Модрич - обладатель "Золотого мяча"-2018 по версии журнала France Football.

Ранее стало известно, что "Реал" выбрал игрока за 41 миллиард на замену хорвату.

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