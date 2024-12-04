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В чемпионате Месси увели у европейских клубов 18-летнего таланта

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В чемпионате Месси увели у европейских клубов 18-летнего таланта ©Depositphotos.com/thenews2.com

Клуб МЛС "Шарлотт" намерен подписать талантливого полузащитника 2006 года рождения Байе Кулибали, опередив несколько европейских клубов, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Клуб МЛС "Шарлотт" намерен подписать талантливого полузащитника 2006 года рождения Байе Кулибали, опередив несколько европейских клубов, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Отмечается, что переговоры с хорватским клубом "НК Кустошия" находятся на финальной стадии, документы готовятся.

Сумма сделки составит около 2 миллионов евро плюс бонусы и 20%-ная опция на выкуп малийского таланта.

18-летний Кулибали перешел в ФК "НК Кустошия" из малийской команды "Этуаль Манде" в феврале этого года за 500 тысяч евро, подписав контракт до 30 июня 2027-го.

Напомним, главной звездой МЛС является аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси.

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