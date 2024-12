В чемпионате Месси увели у европейских клубов 18-летнего таланта

Клуб МЛС "Шарлотт" намерен подписать талантливого полузащитника 2006 года рождения Байе Кулибали, опередив несколько европейских клубов, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Отмечается, что переговоры с хорватским клубом "НК Кустошия" находятся на финальной стадии, документы готовятся.

Сумма сделки составит около 2 миллионов евро плюс бонусы и 20%-ная опция на выкуп малийского таланта.

