"Реал" выбрал игрока за 41 миллиард на замену обладателю "Золотого мяча"

Легендарный полузащитник "Реала" Лука Модрич может покинуть клуб летом следующего года, когда истечет срок его контракта, сообщают Vesti.kz.

По информации El Gol Digital, вероятность продления соглашения с хорватом крайне мала, и мадридцы уже готовятся выйти на трансферный рынок в поисках замены.

Главным претендентом на роль преемника Модрича называют звезду "Интера" Николо Бареллу. Итальянский клуб оценивает своего лидера в 80 миллионов евро (свыше 41 миллиарда тенге), однако президент "Реала" Флорентино Перес уверен, что сделку можно закрыть за 60 миллионов.

В текущем сезоне Барелла провел за миланцев 13 матчей, отметившись одним голом и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника на уровне тех же 80 миллионов, что подтверждает его высокий статус на рынке.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Хорват является самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба. Он шесть раз выигрывал со "сливочными" Лигу чемпионов, а также "Золотой мяч".