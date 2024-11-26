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Вдохновляющая история! Модрич расстался с "Золотым мячом" ради травмированного футболиста

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Вдохновляющая история! Модрич расстался с "Золотым мячом" ради травмированного футболиста ©ФК "Реал" Мадрид

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, обладатель "Золотого мяча"-2018, тронул сердца фанатов своим поступком в поддержку молодого соотечественника, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, передают Vesti.kz.

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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, обладатель "Золотого мяча"-2018, тронул сердца фанатов своим поступком в поддержку молодого соотечественника, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, передают Vesti.kz.

Юный футболист Иван Щепина, выступающий за один из хорватских клубов, несколько месяцев назад получил тяжелую травму головы. Это не только поставило под угрозу его карьеру, но и стало серьезным испытанием для здоровья футболиста.

Однако помощь пришла оттуда, откуда никто не ожидал - от легенды мирового футбола.

Чтобы поддержать Ивана, Модрич отправил ему свой "Золотой мяч" - главную индивидуальную награду в футболе.

Этот символ триумфа и достижений должен был стать для парня источником вдохновения и мотивировать его бороться за возвращение на поле. Но Лука не ограничился только этим: в посылке оказались и подписанные мяч с футболкой, сопровожденные теплыми словами поддержки.

Модрич известен не только своими достижениями на поле, но и добрыми поступками, которые он совершает для своих поклонников и тех, кто нуждается в поддержке.

В одном из случаев он преподнес свою игровую футболку журналисту, который перед матчем подарил ему майку легендарного Диего Марадоны. Этот жест подчеркнул уважение Модрича к истории футбола и внимание к людям вокруг.

Не оставляет он равнодушным и тех, кто переживает трудные времена. Например, в марте прошлого года Лука пожертвовал футболку, в которой играл на чемпионате мира 2022 года в матче с Марокко, в посольство Турции в Загребе для помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений. Особенно трогателен его поступок в июле 2022 года, когда футболись позвонил 6-летнему Илье Костушевичу, потерявшему родителей в Мариуполе. Этот звонок стал для мальчика важным источником поддержки и символом того, что дажемировые звезды могут быть рядом в трудные моменты.Такие поступки показывают, что Модрич - это не только выдающийся игрок, но и человек с большим сердцем.

Хорват не просто звезда мирового футбола, но и пример доброты, вдохновляющий людей как на поле, так и за его пределами.

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