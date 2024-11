Вдохновляющая история! Модрич расстался с "Золотым мячом" ради травмированного футболиста

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, обладатель "Золотого мяча"-2018, тронул сердца фанатов своим поступком в поддержку молодого соотечественника, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, передают Vesti.kz.

Юный футболист Иван Щепина, выступающий за один из хорватских клубов, несколько месяцев назад получил тяжелую травму головы. Это не только поставило под угрозу его карьеру, но и стало серьезным испытанием для здоровья футболиста.

Однако помощь пришла оттуда, откуда никто не ожидал - от легенды мирового футбола.

Чтобы поддержать Ивана, Модрич отправил ему свой "Золотой мяч" - главную индивидуальную награду в футболе.

Этот символ триумфа и достижений должен был стать для парня источником вдохновения и мотивировать его бороться за возвращение на поле. Но Лука не ограничился только этим: в посылке оказались и подписанные мяч с футболкой, сопровожденные теплыми словами поддержки.

🤍 Luka Modrić sent his Ballon D'Or to the young Croatian player Ivan Šćepina who suffered a very serious injury to his head months ago.



Modrić sent Ivan his Ballon d’Or so that he could take a photo with it, and to motivate him in his fight for recovery. Luka also gave him a… pic.twitter.com/KfPZbrSAlj