"Реал" выбрал нового тренера после 0:4 от "Барселоны"

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо в следующем году может перебраться в более статусный клуб. В Леверкузене уже готовятся к вероятному уходу испанского специалиста, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Relevo.

По информации источника, с большой долей вероятности Алонсо возглавит мадридский "Реал" по окончании нынешнего сезона.

Отмечается, что интерес к испанскому тренеру в "королевском клубе" активизировался после разгрома от "Барселоны" (0:4) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

При этом руководство "сливочных" не хочет проявлять неуважение к действующему главному тренеру команды Карло Анчелотти. По этой причине в случае освобождения итальянским специалистом своего поста ему будет предложена другая должность. Анчелотти может стать послом или старшим консультантом в "Реале".

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В прошлом сезоне Алонсо привел "Байер" к "золотому дублю" - команда под его руководством впервые стала чемпионом Германии и выиграла Кубок страны, а также дошла до финала Лиги Европы.

Алонсо 42 года, он возглавляет "Байер" с октября 2022 года. Ранее специалист работал с молодежной командой "Реала" и второй командой "Реал Сосьедад".

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