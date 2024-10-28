"Реал" принял радикальное решение после 0:4 от "Барселоны"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес задумался о покупке нового вратаря. "Королевский клуб" пошел на той шаг после разгрома от каталонской "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

Напомним, эль-класико в рамках 11-го тура чемпионата Испании по футболу прошло в Мадриде и завершилось со счетом 4:0 в пользу "сине-гранатовых". В той игре в воротах "Реала" стоял украинский вратарь Андрей Лунин.

После этого матча Перес принял решение приобрести еще одного голкипера для усиления конкуренции. Уже известен потенциальный новичок "Реала". Это Люке Шевалье из французского "Лилля".

Несмотря на продление контракта с Луниным", в "Реале" не исключают его уход. Если учитывать частые травмы Тибо Куртуа, Шевалье – кандидат на место в основном составе в скором будущем.

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В нынешнем сезоне Куртуа провел за "Реал" 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов и в четырех играх отстоял "на ноль". Его контрактное соглашение с мадридским клубом рассчитано до 2026 года.

Шевалье провел 16 матчей, пропустил 15 голов и семь раз отыграл "на ноль". Французу 22 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.