"Реал" подготовил новую форму для Мбаппе

Новости спорта Футбол Испания
5 июня 15:27
©ФК "Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму, в которой футболисты будут выступать в сезоне-2024/25, сообщают Vesti.kz.

Представители "королевского клуба" будут играть в белых футболках с черными деталями и паттерном в стиле "гусиные лапки". Комплект разработан компанией adidas. Его дизайн "отсылает к ДНК "Реала".

"На этот раз она выполнена в минималистичном дизайне, где белый цвет дополнен фирменным рисунком в виде houndstooth с инициалами RM. Детали комплекта выполнены в черном цвете, например, спонсор, логотип adidas, нашивки на плечах и V-образный вырез.

Футболка, дизайн которой напоминает о ДНК мадридского "Реала", изготовлена из самых современных материалов и оснащена технологией HEAT.RDY, которая регулирует поток воздуха, чтобы игрокам было прохладно во время матчей", - говорится в сообщении.

"Реал" установил космический ценник на Мбаппе

Напомним, 3 июля "Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе. 25-летний француз подписал пятилетний контракт со "сливочными". В новом клубе Мбаппе выбрал себе легендарный игровой номер.

В сезоне-2023/24 "Реал" стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

Фото: ©ФК "Реал" Мадрид

Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан Ла Лига Футбол

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