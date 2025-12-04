"Реал" нашёл неожиданную замену Винисиусу: он отказал "Барселоне"

Мадридский "Реал" определился с главным кандидатом на замену бразильского вингера Винисиуса Жуниора, который в скором времени может уехать в Саудовскую Аравию, передают Vesti.kz.

"Реал" готов активировать отступные Нико Уильямса

По информации Fichajes, "королевский клуб" выбрал в качестве приоритетной замены 25-летнего футболиста звёздного испанского футболиста "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямса. В случае трансфера бразильца на Ближний Восток "сливочные" готовы незамедлительно активировать его отступные — 90 миллионов евро.

При этом текущая форма Уильямса оставляет вопросы: вингер забил всего три гола за сезон и регулярно сталкивался с проблемами со здоровьем. Однако потенциал 23-летнего баска всё ещё оценивается крайне высоко.

Отказал "Барселоне" и выберет "Реал"?

Интерес мадридского гранда особенно выделяется на фоне многолетних попыток главного конкурента - "Барселоны" - заполучить Уильямса. Каталонцы активно работали над трансфером ещё в 2024 году, однако сделка тогда сорвалась.

В 2025-м казалось, что переход неизбежен: агент футболиста вёл интенсивные переговоры с клубом. Но в июле того же года Уильямс сделал громкий выбор — остаться верным "Атлетику", подписав новое долгосрочное соглашение до 2035 года, рассчитанное сразу на десять сезонов.

По данным инсайдеров, решающими факторами стали приверженность родному клубу и присутствие в команде его старшего брата — 31-летнего Иньяки Уильямса, многолетнего лидера басков.

Контракт Нико включает оклад около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов — одна из самых высоких выплат в истории "Атлетика".





Контракт с "Реалом" поставит крест на дружбе с Ямалем?

Интересно, что в "Барселоне" выступает Ламин Ямаль, близкий друг Нико Уильямса по сборной Испании. Однако после окончательного отказа переходить в стан "сине-гранатовых" отношения между игроками, согласно сообщениям источников, значительно охладели.

Контракт с принципиальным соперником в лице "сливочных" может окончательно поставить крест на их дружбе, что может сыграть злую шутку для национальной команды.

