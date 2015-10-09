Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 16:06
 

Новый лидер "Барселоны" попросил Флика исключить звезду из состава

Новый лидер "Барселоны" попросил Флика исключить звезду из состава ©ФК "Барселона"

Вратарь "Барселоны" Жоан Гарсия обратился к главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику с просьбой пересмотреть роль португальского защитника Жоау Канселу, передают Vesti.kz.

Вратарь "Барселоны" Жоан Гарсия обратился к главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику с просьбой пересмотреть роль португальского защитника Жоау Канселу, передают Vesti.kz.

Вратарь "Барсы" обеспокоен балансом в обороне

По информации El Nacional, испанский голкипер считает, что выход Канселу в стартовом составе против сильных соперников негативно влияет на оборонительный баланс "сине-гранатововых". Это, в свою очередь, напрямую отражается на работе вратаря и устойчивости всей защитной линии.

Гарсия признаёт атакующую ценность португальца, однако убеждён, что на высоком уровне его оборонительные недостатки становятся слишком заметными. Речь идёт прежде всего о проблемах в позиционной защите, скоростных контратаках и единоборствах один в один.

"Против топ-соперников — другие требования"

По мнению вратаря, ошибки, которые могут оставаться незаметными в матчах с командами уровня "Овьедо" (3:0), в играх против сильных оппонентов неизбежно приводят к голевым моментам. Именно поэтому Гарсия, как сообщается, попросил Флика не выпускать Канселу с первых минут в важных встречах.


Альтернатива: Бальде или Кунде

Вместо португальца голкипер предлагает делать ставку на более надёжные, с точки зрения обороны, варианты — испанца Алехандро Бальде или француза Жюля Кунде. Несмотря на то, что оба сейчас не демонстрируют игру уровня прошлого сезона, Гарсия считает их более организованными и стабильными в защите, что особенно важно против мощных атакующих линий.

Статистика текущего сезона

Напомним, что оба футболиста выступают за "Барселону" с текущего сезона.
Жоан Гарсия присоединился к клубу прошлым летом и быстро стал одним из лидеров команды, сыграв 22 матча, в которых пропустил 20 голов и 10 встреч провёл "на ноль".

Жоау Канселу перешёл в каталонский клуб этой зимой на правах аренды из саудовского "Аль-Хиляля" и успел сыграть два матча в Ла Лиге.

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
10 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
11 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Алавес 21 6 4 11 18-26 22
17 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
18 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

