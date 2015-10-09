Новый лидер "Барселоны" попросил Флика исключить звезду из состава

Вратарь "Барселоны" Жоан Гарсия обратился к главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику с просьбой пересмотреть роль португальского защитника Жоау Канселу, передают Vesti.kz.

Вратарь "Барсы" обеспокоен балансом в обороне

По информации El Nacional, испанский голкипер считает, что выход Канселу в стартовом составе против сильных соперников негативно влияет на оборонительный баланс "сине-гранатововых". Это, в свою очередь, напрямую отражается на работе вратаря и устойчивости всей защитной линии.

Гарсия признаёт атакующую ценность португальца, однако убеждён, что на высоком уровне его оборонительные недостатки становятся слишком заметными. Речь идёт прежде всего о проблемах в позиционной защите, скоростных контратаках и единоборствах один в один.

"Против топ-соперников — другие требования"

По мнению вратаря, ошибки, которые могут оставаться незаметными в матчах с командами уровня "Овьедо" (3:0), в играх против сильных оппонентов неизбежно приводят к голевым моментам. Именно поэтому Гарсия, как сообщается, попросил Флика не выпускать Канселу с первых минут в важных встречах.

Альтернатива: Бальде или Кунде

Вместо португальца голкипер предлагает делать ставку на более надёжные, с точки зрения обороны, варианты — испанца Алехандро Бальде или француза Жюля Кунде. Несмотря на то, что оба сейчас не демонстрируют игру уровня прошлого сезона, Гарсия считает их более организованными и стабильными в защите, что особенно важно против мощных атакующих линий.

Статистика текущего сезона

Напомним, что оба футболиста выступают за "Барселону" с текущего сезона.

Жоан Гарсия присоединился к клубу прошлым летом и быстро стал одним из лидеров команды, сыграв 22 матча, в которых пропустил 20 голов и 10 встреч провёл "на ноль".

Жоау Канселу перешёл в каталонский клуб этой зимой на правах аренды из саудовского "Аль-Хиляля" и успел сыграть два матча в Ла Лиге.

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!