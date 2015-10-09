Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 18:20
 

Не Зидан и не Клопп. Легендарный тренер готов возглавить "Реал"

©ФК "Реал" Мадрид

Главный тренер сборной Бразилии, итальянец Карло Анчелотти может в третий раз вернуться на пост главного тренера мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

По информации The Touchline, 66-летний специалист сам предложил руководству "сливочных" вариант с возвращением на тренерский мостик. В данный момент "королевский клуб" рассматривает его кандидатуру как резервную, однако сам тренер дал понять, что готов вновь возглавить испанский гранд после завершения работы со сборной Бразилии и выступления на чемпионате мира-2026.

Ранее Анчелотти, по данным источника, чётко обозначил свою позицию относительно будущего в клубном футболе:

"После Бразилии единственным клубом, который я снова приму в качестве тренера, будет мадридский "Реал".


Напомним, 12 января "Реал" официально расстался с баскским специалистом Хаби Алонсо, который возглавил команду летом 2025 года после ухода Анчелотти в сборную Бразилии.

Итальянец руководил мадридским клубом дважды: впервые — с 2013 по 2015 год, а затем во второй раз — с 2021 по 2025 годы, завоевав с командой множество трофеев.

Отметим, что Анчелотти является тренером-рекордсменом по победам в Лиге чемпионов. "Папа Карло" пять раз выигрывал главный еврокубковый турнир - трижды с "Реалом" и дважды во главе "Милана".

Ранее в числе возможных кандидатов на пост главного тренера также назывались Юрген Клопп и Зинедин Зидан. Однако немецкий специалист уже публично опроверг слухи о переговорах с "Реалом", а Зидан, по информации СМИ, сосредоточен на подготовке к работе со сборной Франции после чемпионата мира-2026.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Эльче 20 5 9 6 27-26 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
11 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
17 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

