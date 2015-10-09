Не Зидан и не Клопп. Легендарный тренер готов возглавить "Реал"

Главный тренер сборной Бразилии, итальянец Карло Анчелотти может в третий раз вернуться на пост главного тренера мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

По информации The Touchline, 66-летний специалист сам предложил руководству "сливочных" вариант с возвращением на тренерский мостик. В данный момент "королевский клуб" рассматривает его кандидатуру как резервную, однако сам тренер дал понять, что готов вновь возглавить испанский гранд после завершения работы со сборной Бразилии и выступления на чемпионате мира-2026.

Ранее Анчелотти, по данным источника, чётко обозначил свою позицию относительно будущего в клубном футболе:

"После Бразилии единственным клубом, который я снова приму в качестве тренера, будет мадридский "Реал".

Напомним, 12 января "Реал" официально расстался с баскским специалистом Хаби Алонсо, который возглавил команду летом 2025 года после ухода Анчелотти в сборную Бразилии.

Итальянец руководил мадридским клубом дважды: впервые — с 2013 по 2015 год, а затем во второй раз — с 2021 по 2025 годы, завоевав с командой множество трофеев.

Отметим, что Анчелотти является тренером-рекордсменом по победам в Лиге чемпионов. "Папа Карло" пять раз выигрывал главный еврокубковый турнир - трижды с "Реалом" и дважды во главе "Милана".

Ранее в числе возможных кандидатов на пост главного тренера также назывались Юрген Клопп и Зинедин Зидан. Однако немецкий специалист уже публично опроверг слухи о переговорах с "Реалом", а Зидан, по информации СМИ, сосредоточен на подготовке к работе со сборной Франции после чемпионата мира-2026.

