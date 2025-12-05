Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 22:45
 

"Потеря потерь". Лидер сборной Узбекистана может пропустить ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
"Потеря потерь". Лидер сборной Узбекистана может пропустить ЧМ-2026 ©Depositphotos/filedimage

Защитник сборной Узбекистана и турецкого "Ризеспора" Хусниддин Аликулов рискует не сыграть на чемпионате мира-2026 из-за серьёзной травмы, передают Vesti.kz.

Поделиться

Защитник сборной Узбекистана и турецкого "Ризеспора" Хусниддин Аликулов рискует не сыграть на чемпионате мира-2026 из-за серьёзной травмы, передают Vesti.kz.

Как сообщает международный журналист Александр Троицкий, 26-летний футболист получил повреждение в матче 18-го тура турецкой Суперлиги против "Гезтепе" (1:3). Аликулов неудачно подвернул колено и был вынужден покинуть поле по ходу встречи. Медицинское обследование выявило разрыв крестообразной связки и повреждение мениска. По предварительным прогнозам, срок восстановления может составить от шести до девяти месяцев.

"Это потеря потерь. Аликулов — на данный момент самый надёжный и стабильный защитник узбекской сборной, да простят меня другие ребята, в том числе Хусанов", — отмечает Троицкий.

В текущем сезоне Аликулов провёл 11 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.


Напомним, прошлым летом сборная Узбекистана под руководством Тимура Кападзе впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира, сыграв вничью с ОАЭ (0:0) и заняв второе место в группе A с 18 очками.

В октябре национальную команду возглавил Фабио Каннаваро. Именно итальянский специалист поведёт "белых волков" на ЧМ-2026, а первый сбор под его руководством станет ключевым этапом подготовки к главному турниру четырёхлетия.

Защитник "Сити" честно высказался об игре в паре с Хусановым

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига Европы 2025/26   •   Португалия, Брага   •   Общий этап, мужчины
23 января 01:00   •   не начат
Брага Спортинг
Брага Спортинг
(Брага)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Брага Спортинг
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!