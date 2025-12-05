"Потеря потерь". Лидер сборной Узбекистана может пропустить ЧМ-2026

Защитник сборной Узбекистана и турецкого "Ризеспора" Хусниддин Аликулов рискует не сыграть на чемпионате мира-2026 из-за серьёзной травмы, передают Vesti.kz.

Как сообщает международный журналист Александр Троицкий, 26-летний футболист получил повреждение в матче 18-го тура турецкой Суперлиги против "Гезтепе" (1:3). Аликулов неудачно подвернул колено и был вынужден покинуть поле по ходу встречи. Медицинское обследование выявило разрыв крестообразной связки и повреждение мениска. По предварительным прогнозам, срок восстановления может составить от шести до девяти месяцев.

"Это потеря потерь. Аликулов — на данный момент самый надёжный и стабильный защитник узбекской сборной, да простят меня другие ребята, в том числе Хусанов", — отмечает Троицкий.

В текущем сезоне Аликулов провёл 11 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Напомним, прошлым летом сборная Узбекистана под руководством Тимура Кападзе впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира, сыграв вничью с ОАЭ (0:0) и заняв второе место в группе A с 18 очками.

В октябре национальную команду возглавил Фабио Каннаваро. Именно итальянский специалист поведёт "белых волков" на ЧМ-2026, а первый сбор под его руководством станет ключевым этапом подготовки к главному турниру четырёхлетия.

