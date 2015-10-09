Триумфальный чемпион мира по борьбе из Казахстана принял неожиданное решение

Чемпион мира по греко-римской борьбе Айдос Султангали впервые выйдет на ковёр после исторического успеха, но в непривычной для себя весовой категории, передают Vesti.kz.

Казахстанский борец сообщил, что на рейтинговом турнире Zagreb Open в Хорватии он временно выступит в дивизионе до 63 килограммов.

"Моё первое соревнование после чемпионата мира уже совсем скоро. На турнире в Хорватии я временно буду выступать в весовой категории до 63 килограммов. По ходу сезона вернусь в свой основной вес. Пока каких-то конкретных задач передо мной не стоит", — цитирует слова Султангали Sportbugin.kz.

Турнир Zagreb Open пройдёт с 4 по 8 февраля и станет для казахстанца первым стартом после его громкой победы на чемпионате мира-2025.

Напомним, 20 сентября в Загребе Султангали завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов, одолев в финале представителя Узбекистана Алишера Ганиева.

Этот успех вошёл в историю отечественной борьбы: золото Султангали стало первым для Казахстана на чемпионатах мира по греко-римской борьбе с 1999 года, когда национальная сборная побеждала на мировом первенстве в Афинах. Теперь чемпион начинает новый этап сезона, экспериментируя с весом и постепенно возвращаясь к своей основной категории.

